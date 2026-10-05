Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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05.10.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 69,52 USD.
Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 69,52 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 69,65 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 68,40 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 550'330 Uber-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 101,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 65,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,90 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Uber am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.19 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12.65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2026 3,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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