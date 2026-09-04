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04.09.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber am Abend mit Kursplus

Uber Aktie News: Uber am Abend mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 76,25 USD.

Uber
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Das Papier von Uber legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 76,25 USD. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 76,73 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 998'325 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 101,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 33,74 Prozent Luft nach oben. Bei 65,42 USD fiel das Papier am 28.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 14,20 Prozent wieder erreichen.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Uber am 05.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.19 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Uber am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,35 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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