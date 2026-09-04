Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag südwärts

Die Uber-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 75,78 USD abwärts. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 75,33 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 76,05 USD. Bisher wurden heute 489'166 Uber-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 101,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 25,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.07.2026 bei 65,42 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 13,67 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 05.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 14.19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,35 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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