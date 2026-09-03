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03.09.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Donnerstagabend

Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Donnerstagabend

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 76,02 USD ab.

Uber
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Die Uber-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 76,02 USD abwärts. In der Spitze büsste die Uber-Aktie bis auf 75,19 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 77,47 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 986'489 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Am 28.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,63 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 14.19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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