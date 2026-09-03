Uber Aktie News: Uber am Nachmittag höher

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 77,27 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 78,32 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,47 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 411'459 Stück gehandelt.

Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 31,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 28.07.2026 Kursverluste bis auf 65,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.19 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,35 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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