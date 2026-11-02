Uber Aktie News: Uber reagiert am Montagabend positiv

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 66,89 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 67,47 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,25 USD. Zuletzt wurden via New York 1'127'338 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 100,34 USD an. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 33,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,05 USD. Dieser Wert wurde am 30.10.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 4,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 14.19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 12.65 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Uber.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 3,36 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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