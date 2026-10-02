Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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02.10.2026 20:27:13
Uber Aktie News: Uber am Freitagabend stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 68,09 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 68,09 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 68,47 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,15 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'058'384 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,28 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 32,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,42 USD ab. Abschläge von 3,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 05.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14.19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Uber wird am 29.10.2026 gerechnet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 3,36 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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