Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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02.10.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 67,61 USD.
Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 67,61 USD abwärts. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 67,23 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,15 USD. Zuletzt wechselten 484'918 Uber-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 101,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,80 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.07.2026 bei 65,42 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 3,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Uber-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 lud Uber zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,63 USD im Vorjahresquartal. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.19 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 3,36 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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