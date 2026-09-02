Uber Aktie News: Uber am Abend mit Aufschlag

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 76,91 USD. Bei 77,23 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,66 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 912'123 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 24,58 Prozent niedriger. Am 28.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 17,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,63 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 14.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,35 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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