Uber Aktie News: Uber am Donnerstagabend mit Kurseinbussen

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 67,95 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 67,33 USD. Bei 68,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'081'024 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,28 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Bei einem Wert von 65,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 3,72 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.65 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,36 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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