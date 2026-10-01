Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 68,09 USD. Die Uber-Aktie sank bis auf 67,63 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,50 USD. Bisher wurden via New York 394'699 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 101,28 USD. Gewinne von 48,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,42 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Uber veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 USD je Aktie generiert. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.19 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,36 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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