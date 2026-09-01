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Uber Aktie 47459333 / US90353T1007

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01.09.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber gibt am Abend ab

Uber Aktie News: Uber gibt am Abend ab

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 75,39 USD.

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Die Uber-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 75,39 USD. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,64 USD nach. Bei 75,27 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 686'573 Uber-Aktien.

Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 101,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 35,27 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,42 USD am 28.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,22 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 05.08.2026. Das EPS lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 14.19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 12.65 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2028 5,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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