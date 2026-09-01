Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag tiefer

Die Uber-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 75,12 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,64 USD aus. Bei 75,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 349'910 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,76 Prozent hinzugewinnen. Am 28.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 65,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 12,91 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,63 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.19 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12.65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Uber wird am 29.10.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 5,52 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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