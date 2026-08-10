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10.08.2026 06:37:00
UBE Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
UBE Industries hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 43.15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 44.90 JPY je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UBE Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 121.90 Milliarden JPY im Vergleich zu 100.46 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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