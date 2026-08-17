UANGEL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

UANGEL hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 153.00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat UANGEL 15.19 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.20 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch