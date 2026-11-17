UANGEL hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 6.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UANGEL 198.00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.52 Milliarden KRW – ein Plus von 14.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UANGEL 14.47 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch