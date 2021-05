UAE Water Aid repousse à la fin mai la date limite de dépôt des candidatures pour le 3e Prix mondial de l'eau Mohammed bin Rashid Al Maktoum

DUBAÏ, EAU, 3 mai 2021 /PRNewswire/ -- La fondation UAE Water Aid (Suqia) a prolongé la date limite de candidature pour le 3e Prix mondial de l'eau Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dont les prix s'élèvent à 1 million de dollars, jusqu'à la fin mai 2021. Cette extension donnera aux participants une meilleure opportunité de compléter leurs candidatures, et attirera des entreprises, des centres de R&D, des instituts de recherche, des innovateurs et des jeunes du monde entier pour promouvoir leurs technologies innovantes et contribuer à trouver des solutions durables et innovantes à la pénurie d'eau.

« À la lumière des défis mondiaux posés par la pandémie de COVID-19, nous avons décidé de repousser la date limite d'acceptation des candidatures, afin que tous ceux qui souhaitent participer aient la possibilité de compléter leur inscription, et de contribuer à la mise en place de technologies innovantes et durables pour fournir de l'eau potable aux personnes dans le besoin, où qu'elles soient », a déclaré Son Excellence Saeed Mohammed Al Tayer, président du conseil d'administration de Suqia EAU.

Le 3e cycle du Prix mondial de l'eau Mohammed bin Rashid Al Maktoum a élargi son champ d'action pour inclure les nouvelles technologies qui produisent, distribuent, stockent, surveillent, dessalent et purifient l'eau en utilisant des énergies renouvelables, en plus d'ajouter le Prix des solutions de crise innovantes aux trois catégories de prix précédentes : le prix des projets innovants, le prix de la R&D innovante et le prix de l'individu innovant.

Les entreprises, les centres de recherche, les instituts de R&D, les innovateurs et les jeunes du monde entier, qui ont développé des technologies innovantes capables de relever le défi de la pénurie d'eau, sont encouragés à s'inscrire pour le 3e prix avant le 31 mai 2021. Les candidats doivent s'inscrire via le site web : https://www.suqia.ae/ar/awards

