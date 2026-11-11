UACJ zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

UACJ präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 52.81 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UACJ noch ein Gewinn pro Aktie von 33.45 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 365.32 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 278.17 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch