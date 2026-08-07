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07.08.2026 06:37:00
UACJ stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
UACJ hat am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 198.18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7.25 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 377.38 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 261.96 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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