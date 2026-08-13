Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9410 0.3%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’375 0.6%  Bitcoin 51’142 -0.8%  Dollar 0.8134 -0.1%  Öl 88.4 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Grosse Käufer treiben Hoffnung: Ethereum vor möglicher Bodenbildung
NVIDIA-Aktie: Partnerschaft mit Goldman Sachs um KI-Kredite handelbar zu machen
KI-Boom gegen China-Konkurrenz: Micron-Aktie bleibt auf Kurs
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Suche...
Plus500 Depot

GRID Aktie 127539021 / JP3274160005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 00:00:00

U.S. Power Grid Strains Under Record Electricity Demand

GRID
2035.00 JPY 0.89%
Kaufen Verkaufen
U.S. demand for electricity is expected to hit an all-time high both this year and next, driven by the data center buildout of Big Tech. This is the latest in a series of record-demand projections by the Energy Information Administration. There is one problem, though. That problem is the grid. Electricity consumption in the United States has already had two record-breaking years: 2024 and 2025. The trend is seen extending and possibly accelerating because of the IT industry and its artificial intelligence race, hitting 4,268 billion kWh this year…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu GRID Inc. Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten