GRID Aktie 127539021 / JP3274160005
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14.08.2026 00:00:00
U.S. Power Grid Strains Under Record Electricity Demand
grid. Electricity consumption in the United States has already had two record-breaking years: 2024 and 2025. The trend is seen extending and possibly accelerating because of the IT industry and its artificial intelligence race, hitting 4,268 billion kWh this year…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
In eigener Sache
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!