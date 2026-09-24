Summit Corporation Aktie 24603347 / GB00BN40HZ01
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
24.09.2026 18:00:00
U.S. Invites Putin To G20 Summit In Miami
The United States has invited Russian President Vladimir Putin to attend the Group of 20 summit in Miami in December, Secretary of State Marco Rubio said on September 23, as the Trump administration is seeking steps to reduce fighting in Ukraine. “We've invited President Putin to the G20," Rubio told reporters after meeting Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on the sidelines of the UN General Assembly in New York. "We think it's an opportunity for him to engage not just with the president but with other world leaders.” The invitation…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
In eigener Sache
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!