Q2 Holdings Aktie 23733115 / US74736L1098
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01.09.2026 16:30:00
U.S. Energy Storage Capacity Installations Hit Record High in Q2
Q2 HoldingsThe U.S. installed a record-high energy storage capacity in the second quarter of the year as grid operators and utilities turned to storage to boost grid reliability and meet rising power demand, a new industry report showed on Tuesday. The industry installed 20.2 gigawatt-hours (GWh) of new capacity in the second quarter of the year, making it the largest quarter for installations on record and bringing total installations in the first half of 2026 to 30.8 GWh, according to the U.S. Energy Storage Market Outlook Q3 2026 (ESMO) by the Solar Energy…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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