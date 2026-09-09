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Minerals Corporation Aktie 550275 / AU000000MSC6

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09.09.2026 22:00:00

U.S. Administration Eyes Venezuela’s Critical Minerals

After signing what President Donald Trump touted as “the biggest oil deal in world history” to take majority control of 65 billion barrels of proven crude oil reserves in Venezuela, the U.S. Administration is setting its sights on the South American country’s potentially vast gold and critical minerals wealth. The Trump Administration is weighing measures to involve U.S. companies in Venezuela’s gold and critical minerals and has held initial meetings with firms to see if there is interest in engaging in the Venezuelan mining…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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