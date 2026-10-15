U-NEXT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

U-NEXT gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 11.30 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte U-NEXT 26.77 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat U-NEXT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28.67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 137.64 Milliarden JPY im Vergleich zu 106.97 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 82.93 JPY gegenüber 101.99 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20.38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 469.96 Milliarden JPY, während im Vorjahr 390.41 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch