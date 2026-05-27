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27.05.2026 12:31:14

u-blox stellt sich neu auf

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u-blox AG / Schlagwort(e): Personalie
u-blox stellt sich neu auf

27.05.2026 / 12:31 CET/CEST

Thalwil, 27. Mai 2026 - u-blox stellt die Weichen für die nächste Entwicklungs- und Wachstumsphase des Unternehmens und passt seine Führungsstruktur an. Im Rahmen der neuen Struktur wird Matthias Poppel die Position des CEO, Andreas Thiel die des CTO und Christian Spörri die des CFO übernehmen. 

Mit dieser Struktur kann u-blox ein Führungsteam bauen, dessen Schwerpunkt auf Innovation, Technologie und langfristigem Wachstum in bestehenden und neuen Marktsegmenten liegt. 

Matthias Poppel ist seit Ende des vergangenen Jahres als Chief Growth Officer Teil des Unternehmens und hat sich in den vergangenen Monaten gemeinsam mit dem Executive Committee intensiv mit Strategie, Strukturen und Märkten von u-blox auseinandergesetzt. Vor seinem Wechsel zu u-blox war Matthias Poppel Chief Sales & Marketing Officer bei Swissbit. Zuvor bekleidete er verschiedene internationale Führungspositionen in der Halbleiter- und Technologieindustrie, unter anderem bei Texas Instruments und NXP, und war entlang der gesamten Wertschöpfungskette tätig - von Sales und Produktmanagement bis hin zur Leitung von Business Units. 

Christian Spörri ist seit dem 4. April 2022 bei u-blox als Global Head of Accounting, Reporting and Tax in der Finanzabteilung tätig und bringt umfassende Erfahrung im Finanzwesen mit. Die derzeitige CFO Camila Japur wird das Unternehmen verlassen, um eine neue Herausforderung ausserhalb von u-blox anzunehmen. 

Claudio Simao, Verwaltungsratspräsident von u-blox:

„Matthias Poppel bringt umfassende internationale Managementerfahrung, strategische Stärke sowie ein tiefes Verständnis für Technologie- und Wachstumsmärkte mit. Gepaart mit der technischen Exzellenz von Andreas Thiel und dem umfassenden Know-how des restlichen Executive Committees ist u-blox optimal für die nächste Wachstumsphase aufgestellt – sowohl in bestehenden als auch in neuen Geschäftsfeldern.“ 

Ronald Ayles, Mitglied des Verwaltungsrats und geschäftsführender Gesellschafter von Advent International, ergänzt:

„Wir freuen uns sehr, Matthias Poppel als CEO von u-blox und Christian Spörri als CFO willkommen zu heissen. Wir sind überzeugt, dass das Führungsteam von u-blox bestens aufgestellt ist, um die Wachstumschancen in bestehenden und neuen Marktsegmenten zu nutzen und gleichzeitig bei der Entwicklung modernster Positionierungslösungen weiterhin eine Vorreiterrolle einzunehmen.“ 

„u-blox verfügt über starke Technologie, hervorragende Teams und grosses Potenzial für die Zukunft“,

sagt Matthias Poppel.

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Teams die nächste Phase des Unternehmens aktiv zu gestalten und unsere Innovations- und Wachstumskraft weiter zu stärken.“ 

Andreas Thiel, Mitgründer und bisheriger Co-CEO von u-blox, wird im Rahmen der Neuaufstellung Chief Technology Officer. In dieser Funktion wird er sich künftig verstärkt darauf konzentrieren, die technologische Weiterentwicklung von u-blox zu beschleunigen und die Innovationskraft des Unternehmens nachhaltig zu stärken. 

„Technologie und Innovation waren schon immer ein zentraler Teil meiner Arbeit und Motivation“,

erläutert Andreas Thiel.

„Die neue Struktur erlaubt es mir, mich künftig noch stärker auf Technologie und Innovation zu konzentrieren und die technologische Weiterentwicklung von u-blox gezielt voranzutreiben.“ 

 

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: u-blox AG
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