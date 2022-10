U-blox beschleunigt das Wachstum im dritten Quartal

Grund dafür ist vor allem die gute Nachfrage in der Region Asien-Pazifik.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 wuchs der Umsatz von U-blox um deutliche 62 Prozent auf rekordhohe 475 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Um Währungseinflüsse bereinigt betrug das Wachstum 57 Prozent.

Besonders stark habe sich das Geschäft im dritten Quartal entwickelt. Da kletterten die Einnahmen in Franken um 79 Prozent und in Lokalwährungen gerechnet um 74 Prozent in die Höhe. Das sei hauptsächlich der sehr guten Nachfrage in Asien-Pazifik zuzuschreiben.

Auf Zielkurs

Die Gruppe sei auf Kurs, um die fürs Gesamtjahr 2022 im Bereich von 46 bis 54 Prozent angepeilte Umsatzsteigerung zu erreichen, hält U-blox weiter fest. Das Unternehmen bestätigte auch die Margenziele, die Mitte August auf Stufe EBITDA auf 22 bis 25 Prozent und für den EBIT auf 16 bis 19 Prozent erhöht worden waren.

U-blox sieht sich mit ihren Produkten sehr gut positioniert, um den Wachstumskurs fortzusetzen, wie es weiter heisst. Die Visibilität sei Dank des rekordhohen Auftragsbestandes für das kommende Jahr gut und die Auftragslage solide. Dabei habe man Lösungen gefunden, um die Engpässe in den Lieferketten in den Griff zu bekommen.

Zwei neue Verwaltungsrätinnen

Weiter kündigte U-blox am Freitag die Nomination von Elke Eckstein und Karin Sonnenmoser zur Wahl in den Verwaltungsrat an. Sie sollen anlässlich der am 21. November angesetzten ausserordentlichen Generalversammlung gewählt werden. Eckstein und Sonnenmoser füllen die Anfang Jahr mit dem Ausscheiden von zwei Mitgliedern frei gewordenen Plätze im eigentlich siebenköpfigen Gremium.

Eckstein verfüge über mehr als 35 Jahren Erfahrung in den Bereichen Halbleiter, Elektronik und Photonik, so die Mitteilung. Seit 2019 ist sie Präsidentin und CEO der in Zürich ansässigen Enics Group. Sonnenmoser hat den Angaben zufolge grosses Finanz-Know-how und sitzt derzeit im Verwaltungsrat der Leoni AG (Deutschland). Zuletzt war sie auch Verwaltungsrätin der Swiss Steel Group.

Thalwil (awp)