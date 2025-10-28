u-blox Aktie 3336167 / CH0033361673
28.10.2025 19:12:36
U-Blox-Aktionäre stimmen Dekotierung von der Schweizer Börse zu
Thalwil (awp) - Die Aktionäre von U-Blox haben am Dienstag den Weg für eine Übernahme durch den Private-Equity-Investor Advent freigemacht. An einer ausserordentlichen Generalversammlung stimmten sie sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu, wie das Unternehmen am Abend mitteilte.
So etwa der Dekotierung der Namenaktien von der SIX Swiss Exchange. Der Schritt steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses des öffentlichen Übernahmeangebots von Advent International. Diese hatte zuletzt einen Anteil von 67,55 Prozent gemeldet und die Bedingungen als erfüllt erklärt.
Zudem wählten die Aktionäre Claudio Simao zum Präsidenten des Verwaltungsrats, sowie Ronald Ayles und Bernhard Spetsmann als neue Mitglieder des Gremiums. Simao und Ayles wurden gleichzeitig in den Nominations-, Vergütungs- und Nachhaltigkeitsausschuss gewählt.
Alle Wahlen und Beschlüsse treten erst nach Vollzug der Übernahme in Kraft.
ra/
Nachrichten zu u-blox AG
|
19:12
|U-Blox-Aktionäre stimmen Dekotierung von der Schweizer Börse zu (AWP)
|
18:30
|u-blox shareholders approve all motions proposed by the Board of Directors at the Extraordinary General Meeting 2025 (EQS Group)
|
16:29
|u-blox Aktie News: u-blox am Dienstagnachmittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
12:29
|u-blox Aktie News: u-blox am Dienstagmittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
09:29
|u-blox Aktie News: u-blox gewinnt am Dienstagvormittag (finanzen.ch)
|
27.10.25
|SPI-Wert u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in u-blox von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.10.25
|u-blox-Aktie: Weiterhin schwierige Marktbedingungen erwartet (AWP)