28.10.2025 19:12:36

U-Blox-Aktionäre stimmen Dekotierung von der Schweizer Börse zu

Thalwil (awp) - Die Aktionäre von U-Blox haben am Dienstag den Weg für eine Übernahme durch den Private-Equity-Investor Advent freigemacht. An einer ausserordentlichen Generalversammlung stimmten sie sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu, wie das Unternehmen am Abend mitteilte.

So etwa der Dekotierung der Namenaktien von der SIX Swiss Exchange. Der Schritt steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses des öffentlichen Übernahmeangebots von Advent International. Diese hatte zuletzt einen Anteil von 67,55 Prozent gemeldet und die Bedingungen als erfüllt erklärt.

Zudem wählten die Aktionäre Claudio Simao zum Präsidenten des Verwaltungsrats, sowie Ronald Ayles und Bernhard Spetsmann als neue Mitglieder des Gremiums. Simao und Ayles wurden gleichzeitig in den Nominations-, Vergütungs- und Nachhaltigkeitsausschuss gewählt.

Alle Wahlen und Beschlüsse treten erst nach Vollzug der Übernahme in Kraft.

ra/

