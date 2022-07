u-blox-Aktie verliert: U-BLOX vereinbart Kooperation mit Position Partners in Australien und Neuseeland

Die beiden Unternehmen wollen GPS-Ergänzungsdienste für den Massenmarkt in Australien und Neuseeland lancieren.

Position Partners ist ein Anbieter von Positionierungslösungen und will laut einer Mitteilung vom Donnerstag im Rahmen der Partnerschaft sein bisheriges Angebot, das sich in erster Linie auf Anwendungen im Bauwesen, im Bergbau und in der Landwirtschaft begrenze, auf den Massenmarkt ausrichten. Dazu nutze Position Partners nun die "PointPerfect" GNSS-Ergänzungsdienste von u-blox als Lösung für die Anwendung in den Bereichen Automobil, Mikromobilität und Industrie.

Für u-blox sei die Partnerschaft derweil ein weiterer Schritt in Richtung globaler Dienstabdeckung. Durch die Ausweitung des "PointPerfect"-Dienstes auf Australien und Neuseeland werde die Partnerschaft mit Position Partners zum Aufbau eines solchen weltweit einheitlichen Dienstes beitragen. "PointPerfect" sei bereits in Europa und auf dem amerikanischen Festland verfügbar und werde derzeit auf wichtige asiatische Märkte ausgeweitet, heisst es weiter.

Die u-blox -Aktie verliert an der SIX zeitweise 2,16 Prozent auf 117,80 Franken.

Thalwil (awp)