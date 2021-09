u-blox-Aktie aktuell: u-blox zeigt sich fester

Die u-blox-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1.9 Prozent auf 66.05 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 15'155 Punkten notiert. Der Kurs der u-blox-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66.40 CHF zu. Bei 65.15 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 41'296 u-blox-Aktien umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass u-blox einen Gewinn von 3.68 CHF je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die U-blox Holding AG ist eine global tätige Unternehmensgruppe, die Halbleiterbausteine, Module, Software und Lösungen für elektronische Positionierungssysteme und drahtlose Kommunikation anbietet. Die Geschäftssegmente sind in Positionierung und drahtlose Produkte und Wireless Services strukturiert. Die Produktkategorien sind in Mobilfunk, Kurzstreckenfunk und Positionierung unterteilt. Über die neue F9 GNSS-Technologieplattform werden Signale aus mehreren GNSS-Konstellationen in mehreren Frequenzbändern integriert. Die von U-Blox angebotenen Produkte werden in den Bereichen Konsumgüter, Automobilelektronik und Industriesystemen eingesetzt und ermöglichen Personen, Geräten, Fahrzeugen und Maschinen ihre genaue Position zu orten und sich drahtlos über Mobilfunk- und Kurzstreckenfunknetzwerke zu verständigen. Ergänzend bietet U-blox zahlreiche Servicedienstleistungen für ihre GPS und Wireless-Produkte wie auch Softwaresupport und technische Hilfsportale an. Der Konzern wurde 1997 gegründet und ist mit Niederlassungen und Verkaufsnetzwerken in Europa, Asien und den USA präsent. Für die Fertigung ihrer Produkte arbeitet das Unternehmen weltweit mit Partnerunternehmen (fabless) zusammen. Die U-blox Holding AG hat ihren Hauptsitz in Thalwil, Schweiz.

