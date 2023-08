u-blox Aktie News: u-blox am Mittag Verlust reich

Um 12:28 Uhr rutschte die u-blox-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3,2 Prozent auf 76,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'497 Punkten steht. Die u-blox-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,90 CHF ab. Bei 78,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 12'341 u-blox-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,64 CHF) erklomm das Papier am 24.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,16 Prozent hinzugewinnen. Bei 72,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der u-blox-Aktie 5,10 Prozent sinken.

u-blox dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von u-blox rechnen Experten am 12.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,55 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch