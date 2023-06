u-blox Aktie News: u-blox am Mittag mit Verlusten

Die u-blox-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 115,60 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 14'945 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die u-blox-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 115,20 CHF aus. Bei 116,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'886 u-blox-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 140,00 CHF erreichte der Titel am 20.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der u-blox-Aktie ist somit 21,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,80 CHF. Dieser Wert wurde am 18.06.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der u-blox-Aktie ist somit 25,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 18.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 23.08.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem u-blox-Gewinn in Höhe von 1,55 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch