u-blox Aktie News: u-blox gewinnt am Mittag

Um 12:28 Uhr stieg die u-blox-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 113,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 15'231 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die u-blox-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 114,40 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'541 u-blox-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 140,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die u-blox-Aktie 23,24 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 31.05.2022 auf bis zu 72,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der u-blox-Aktie ist somit 36,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von u-blox wird am 18.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können u-blox-Anleger Experten zufolge am 23.08.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je u-blox-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,55 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch