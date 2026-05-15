u-blox Aktie 3336167 / CH0033361673
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15.05.2026 09:29:00
u-blox Aktie News: u-blox am Vormittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von u-blox zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 134,20 CHF zeigte sich die u-blox-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Mit einem Kurs von 134,20 CHF zeigte sich die u-blox-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 18'718 Punkten steht. Die u-blox-Aktie legte bis auf 134,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büsste die u-blox-Aktie bis auf 134,20 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 201 u-blox-Aktien umgesetzt.
Am 06.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 141,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die u-blox-Aktie damit 5,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2025 bei 88,40 CHF. Der derzeitige Kurs der u-blox-Aktie liegt somit 51,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Redaktion finanzen.ch
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