u-blox Aktie News: u-blox am Nachmittag fester

Die u-blox-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 70,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 15'616 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die u-blox-Aktie bei 70,50 CHF. Bei 68,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'037 u-blox-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,40 CHF) erklomm das Papier am 14.06.2024. 45,87 Prozent Plus fehlen der u-blox-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die u-blox-Aktie 11,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

u-blox-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,100 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte u-blox am 06.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der u-blox-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 14.08.2026.

Laut Analysten dürfte u-blox im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,956 CHF einfahren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur u-blox-Aktie

u-blox-Aktie fester: u-blox verkauft Cellular-Satellite Communications an Trident IoT

u-blox ernennt Helen Xu zum Chief Growth Officer - Aktie gewinnt

Börse Zürich in Grün: So entwickelt sich der SPI nachmittags