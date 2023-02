u-blox Aktie News: u-blox fällt am Montagmittag

Um 12:28 Uhr fiel die u-blox-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 104,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 14'381 Punkten notiert. Im Tief verlor die u-blox-Aktie bis auf 104,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 105,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'524 u-blox-Aktien den Besitzer.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte u-blox am 10.03.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte u-blox möglicherweise am 13.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass u-blox im Jahr 2021 1,55 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

