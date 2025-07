u-blox Aktie News: u-blox legt am Donnerstagmittag zu

Das Papier von u-blox legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,5 Prozent auf 106,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 16'804 Punkten steht. Die u-blox-Aktie zog in der Spitze bis auf 107,00 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 104,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 7'990 u-blox-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 107,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die u-blox-Aktie derzeit noch 0,38 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 63,00 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die u-blox-Aktie derzeit noch 40,90 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,167 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2024.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte u-blox am 06.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 14.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass u-blox einen Verlust von -3,560 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur u-blox-Aktie

u-blox schliesst Veräusserung des Mobilfunkgeschäfts an Trasna ab - Aktie steigt

u-blox-Chef stellt deutlich höhere Profitabilität in Aussicht - Aktie in Grün

u-blox-Aktie gefragt: Umsatzwachstum im ersten Quartal