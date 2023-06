u-blox Aktie News: Anleger greifen bei u-blox am Donnerstagnachmittag zu

Das Papier von u-blox konnte um 04:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 118,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 14'873 Punkten tendiert. Bei 118,60 CHF markierte die u-blox-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 116,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5'351 u-blox-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.08.2022 auf bis zu 140,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der u-blox-Aktie. Bei 85,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 15.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 18.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von u-blox veröffentlicht werden. u-blox dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,55 CHF je u-blox-Aktie.

Redaktion finanzen.ch