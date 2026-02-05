Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.02.2026 09:29:00

u-blox Aktie News: u-blox zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von u-blox. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 135,00 CHF zu.

Die u-blox-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 135,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 18'613 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die u-blox-Aktie bis auf 135,00 CHF. Bei 135,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 16 u-blox-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (141,40 CHF) erklomm das Papier am 06.01.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,00 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die u-blox-Aktie derzeit noch 53,33 Prozent Luft nach unten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2026 terminiert. Am 05.03.2027 wird u-blox schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

