u-blox Aktie News: u-blox tendiert am Mittag schwächer

Die u-blox-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 4,2 Prozent im Minus bei 73,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 17'246 Punkten steht. Die u-blox-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,90 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 76,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'206 u-blox-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2024 bei 102,40 CHF. Der aktuelle Kurs der u-blox-Aktie ist somit 39,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 63,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die u-blox-Aktie 15,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 CHF an u-blox-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,167 CHF aus.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von u-blox veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von u-blox rechnen Experten am 06.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass u-blox im Jahr 2025 -2,203 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

