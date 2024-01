u-blox Aktie News: u-blox tendiert am Montagnachmittag fester

Um 04:28 Uhr konnte die Aktie von u-blox zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,1 Prozent auf 99,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 14'571 Punkten tendiert. Die u-blox-Aktie legte bis auf 101,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 98,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 17'975 u-blox-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2023 bei 126,45 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der u-blox-Aktie. Am 18.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die u-blox-Aktie derzeit noch 27,43 Prozent Luft nach unten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von u-blox.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem u-blox-Gewinn in Höhe von 12,44 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch