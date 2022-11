u-blox-Aktie gibt ab: Finanzziele bestätigt - zwei neue Verwaltungsratmitglieder gewählt

Die Auftragsbücher seien rekordhoch gefüllt und die Lieferengpässe für Elektronik-Komponenten dürften schrittweise nachlassen.

Für das laufende Jahr hält u-blox gemäss einer Präsentation vom Dienstag an den Zielen fest, die bereits im August kommuniziert wurden und im Oktober bestätigt wurden. So soll ein Umsatzwachstum von 46 bis 54 Prozent, eine EBITDA-Marge von 22 bis 25 Prozent und eine EBIT-Marge von 16 bis 19 Prozent erreicht werden.

Generell geht der Halbleiter-Spezialist von einer anhaltenden Ausweitung der Nachfrage aus, sowohl im Bereich Automotive als auch im Industriesektor. Dabei sei die langfristige Visibilität gut, die Vorlaufzeiten liegen laut u-blox derzeit bei 8 bis 12 Monaten. Auch mit der Strategie sei man auf Kurs.

Elke Eckstein und Karin Sonnenmoser werden in Verwaltungsrat gewählt

Die Aktionärinnen und Aktionäre von u-blox haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung Elke Eckstein und Karin Sonnenmoser in den Verwaltungsrat gewählt. Die beiden füllen die Anfang Jahr mit dem Ausscheiden von zwei Mitgliedern frei gewordenen Plätze im eigentlich siebenköpfigen Gremium wieder auf. Man halte mit der Wahl u. a. die Geschlechtervielfalt ein, teilte u-blox am Montagabend mit.

Nach den Wahlen habe sich der Verwaltungsrat konstituiert und die André Müller und Karin Sonnenmoser in den Prüfungsausschuss berufen. Im Nominierungs-, Entschädigungs- und ESG-Ausschuss wiederum sitzen nun Ulrich Looser (Vorsitz) und Markus Borchert, wie u-blox weiter mitteilte.

Gemäss einer früheren Mitteilung verfügt die neugewählte Eckstein über mehr als 35 Jahren Erfahrung in den Bereichen Halbleiter, Elektronik und Photonik. Seit 2019 ist sie Präsidentin und CEO der in Zürich ansässigen Enics Group. Sonnenmoser wiederum habe grosses Finanz-Know-how und sitzt derzeit im Verwaltungsrat der Leoni AG (Deutschland). Zuletzt war sie auch Verwaltungsrätin der Swiss Steel Group.

Die u-blox-Aktie fällt im Schweizer Handel zeitweise um 0,80 Prozent auf 112,10 Franken.

