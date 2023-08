u-blox-Aktie fällt zweistellig: Gewinnwarnung für das Gesamtjahr

Hauptgründe sind der Wechselkurs zum US-Dollar und eine erwartete Abkühlung der Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte.

u-blox hat seine Ziele für das Gesamtjahr gesenkt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Demnach soll der Umsatz 6 Prozent unter dem Vorjahresniveau oder unverändert ausfallen. In konkreten Zahlen geht das Unternehmen von einem Minus von 39 Millionen bis zu einem Plus von 1 Million Franken aus.

Auch die Erwartung für die bereinigte EBITDA-Marge wurde auf 18 bis 22 Prozent von 21 bis 24 Prozent herabgesetzt. Die bereinigte EBIT-Marge soll neu zwischen 10 bis 14 Prozent zu liegen kommen, nach zuvor prognostizierten 14 bis 18 Prozent.

Als einen der Hauptgründe für die Senkung nennt das Unternehmen die ungünstige Entwicklung der Wechselkurse. So hatte das Unternehmen für seine Prognosen einen Dollar-Franken-Wechselkurs von 0,98 zu Grunde gelegt. Aktuell notiert der Dollar aber rund 10 Rappen tiefer.

Ferner würden sich auch Überbestellungen von Kunden infolge der Lieferengpässe aus dem Vorjahr negativ niederschlagen. So seien insbesondere die Lager bei Kunden im Automobilbereich voll und auch das Bestellverhalten dort sei vorsichtiger geworden, sagte eine Sprecherin des Unternehmens gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. u-blox geht daher davon aus, dass Umsatz und Rentabilität insbesondere im dritten Quartal negativ beeinflusst werden.

Für die zweite Jahreshälfte habe sich zudem die Visibilität etwas eingetrübt. "Wir erwarten wieder eine Verbesserung ab dem vierten Quartal", sagte die Sprecherin weiter.

Gewinn leicht gesteigert

In den Monaten Januar bis Juni stieg der bereinigte EBITDA um 9,7 Prozent auf 84,0 Millionen Franken. Der EBIT legte um 7,5 Prozent auf 61,7 Millionen Franken zu. Unter dem Strich verbleibt ein leicht höherer Reingewinn von 46,1 Millionen Franken, nach 45,8 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Die Profitabilität war leicht rückläufig. So kam die bereinigte EBITDA-Marge bei 25,3 Prozent und die bereinigte EBIT-Marge bei 18,6 Prozent zu liegen. Diese Werte liegen jedoch noch klar innerhalb oder gar über der ursprünglichen Guidance.

Der Umsatz kam final bei 332,3 Millionen Franken zu liegen, was einem Plus von 12,9 Prozent bei aktuellen und rund 15 Prozent bei konstanten Wechselkursen entspricht. Das Unternehmen hatte den provisorischen Wert schon vor einem Monat kommuniziert.

Mit seinem Halbjahresergebnis konnte u-blox die Erwartungen der Analysten in allen Bereichen teils recht deutlich übertreffen. Unternehmenschef Stephan Zizala zeigte sich daher in der Mitteilung auch zufrieden mit dem Ergebnis. "Wir konnten unseren Umsatz zweistellig steigern und dies nach dem aussergewöhnlichen Wachstum in der ersten Hälfte des Vorjahres", lässt er sich zitieren.

Wachstumsfelder intakt

Die strukturellen Wachstumsfelder Automotive und Industrial seien weiterhin intakt. So konnte der Bereich Automotive im ersten Halbjahr um rund 20 Prozent zulegen. Im Bereich Industrial lag das Plus bei knapp 22 Prozent. Dagegen halbierten sich die Umsätze im Consumer-Bereich, der jedoch vergleichsweise klein ist.

Wachstum gab es im ersten Halbjahr vor allem in den Regionen Asien-Pazifik und EMEA, de je rund 26 Prozent zulegten. In den Amerikas gingen die Umsätze hingegen um 15 Prozent zurück, vor allem wegen einem Nachfragerückgang im Gesundheitsbereich und bei Konsumentenanwendungen.

Die langfristigen Entwicklungsaussichten seien intakt, hob u-blox weiter hervor. Dies werde auch durch jüngste Auftragsgewinne in den Bereichen Automobil und Internet der Dinge untermauert. Entsprechend sieht sich das Unternehmen gut positioniert, um mit Halbleiterlösungen und Dienstleistungen im Bereich Positionierung und drahtloser Konnektivität weiter zu wachsen.

So reagiert die u-blox-Aktie

Die Aktien von u-blox brechen im Schweizer Handel am Freitag regelrecht ein. Das Unternehmen hat seine Guidance für das Gesamtjahr nach unten korrigiert, was an den Märkten nicht gut ankam. Die Halbjahreszahlen dagegen konnten noch überzeugen, jedoch stellte das Unternehmen eine Abschwächung in der zweiten Jahreshälfte in Aussicht.

Zeitweise verlieren u-blox an der Börse 19,72 Prozent auf 74,50 Franken. Auf Jahressicht haben u-blox damit mehr als einen Viertel an Wert verloren. Jedoch waren die Papiere auch im Vorjahr um über 50 Prozent gestiegen und zählten damit zu den stärksten Werten im Markt.

Für die Analysten kommt die Senkung der Guidance aufgrund der grossen Wechselkursdiskrepanz bei der Prognose zum US-Dollar nicht überraschend. Sie hatten dies schon vorher kritisiert. Die Aussagen in Bezug auf eine Abschwächung der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte und den hohen Lagerbeständen bei Kunden sorgte jedoch für eine negative Überraschung, schreiben etwa die Analysten von Vontobel und ZKB.

Negativ wurde der deutliche Rückgang beim Nettoumlaufvermögen hervorgehoben. Dies führte zu einem Rückgang beim freien Cashflow von 13 Millionen Franken, was die Analysten durch die Bank negativ hervorhoben.

Weitere Risiken sieht Stiefel zudem bei der Entwicklung im Automobilmarkt. Hier könnten sich eine weitere Abschwächung negativ auf die Geschäfte von u-blox auswirken. Positiv sei jedoch, dass die Prognose nun auf korrekten Wechselkursen beruhe, was die Märkte beruhigen könnte.

Für Baader deutete die Anpassung der Prognose auf einen schwierigen Gesamtmarkt hin. Jedoch sei u-blox mittelfristig immer noch sehr gut positioniert.

Die Zahlen für das erste Semester konnten hingegen durchaus überzeugen. So wurde auch der Konsens in allen Bereichen teils recht deutlich übertroffen. Die Profitabilität habe positiv überrascht, schreibt Vontobel. Dies auch bei unvorteilhaften Wechselkursen und der nicht mehr unterstützenden Preiserhöhungen der Fall.

cg/kw

Thalwil (awp)