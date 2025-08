u-blox-Aktie dennoch unter Druck: u-blox schafft deutliches Umsatzplus

Auch der Betriebsgewinn (Cash-EBIT) war wieder leicht positiv.

Die Verkäufe von u-blox stiegen im ersten Semester, ohne das im Juni verkaufte Mobilfunkgeschäft, um ein Drittel auf 123,4 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Wechselkurseffekte hielten sich in Grenzen, der Umsatz wäre zu konstanten Wechselkursen nur 2 Prozentpunkte höher ausgefallen.

Neben deutlich geringeren Lagerbeständen bei den Kunden habe auch eine gute Entwicklung in den Sparten Locate und Short Range zur guten Entwicklung beigetragen. Zudem habe sich der Automobil- und Industriemarkt erholt. Das deutlichste Umsatzplus gab es in den Regionen EMEA (+41%) und Amerika (+49%). Asien Pazifik legt um 20 Prozent zu.

Auf der operativen Ebene rückte das Unternehmen im ersten Halbjahr wieder leicht in den positiven Bereich vor. Der bereinigte Cash-EBIT, der die Restrukturierungskosten ausklammert, stieg auf 2,9 Millionen Franken, nach einem Minus von 26,0 Millionen in der Vorjahresperiode. Die entsprechende Marge kam bei 2,4 Prozent zu liegen. Die Verbesserung gehe vor allem auf die deutlich reduzierte Kostenbasis zurück, heisst es erklärend.

Unter dem Strich bleibt bei den fortgeführten Geschäften ein Minus von 7,0 Millionen Franken, was nur noch halb so viel ist wie in der Vorjahresperiode (-15,2 Mio Fr.).

Im zweiten Quartal ergibt sich ein Umsatzplus von 21,5 Prozent, u-blox landete damit am unteren Ende der eigenen Guidance von einem Plus zwischen 15 und 35 Prozent. Bei der Cash-EBIT-Marge landete u-blox mit 3,6 Prozent in der unteren Hälfte der eigenen Erwartungen (0-10 Prozent).

Ausblick wegen Unsicherheiten verhalten

Im dritten Quartal erwartet u-blox einen Umsatz bei den fortgeführten Geschäften zwischen 60 und 70 Millionen Franken. Die bereinigte Cash-EBIT-Marge soll erneut zwischen 0 und 10 Prozent liegen. Die Zurückhaltung bei der Prognose begründet das Unternehmen mit geopolitischen Unsicherheiten und dem Ausbleiben einer deutlichen Erholung auf den Automobil- und Industriemärkten. Dies habe "vorsichtige" Bestellungen bei den Kunden zur Folge, heisst es in der Präsentation.

Weiterhin erwartet u-blox eine schrittweise Verbesserung der Geschäfte im Jahresverlauf. Beim Locate-Geschäft und Short-Range-Geschäft erwartet das Management unverändert ein zweistelliges Wachstum im laufenden Jahr.

Im Mittwochshandel an der SIX verliert die u-blox-Aktie zeitweise 4,28 Prozent auf 103,00 Franken.

cg/rw

Thalwil (awp)