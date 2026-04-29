u-blox Aktie 3336167 / CH0033361673
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29.04.2026 21:11:36
u-blox-Aktie: Ausnahmeregelung bei Offenlegungspflichten verlängert
u-blox bleibt bis mindestens 30. Juni von bestimmten Offenlegungspflichten an der SIX Swiss Exchange befreit.
Die Befreiung betrifft unter anderem die Veröffentlichung des Jahresberichts 2025 und weitere reguläre Berichtspflichten. u-blox wurde vor kurzem vom Finanzinvestor Advent International übernommen und hat daraufhin die Dekotierung beantragt.
awp-robot/ls
Thalwil (awp)
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Bildquelle: U-Blox