u-blox-Aktie: Ausnahmeregelung bei Offenlegungspflichten verlängert

Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX (SER) hat einer entsprechenden Verlängerung der Ausnahme im Zusammenhang mit dem geplanten Delisting zugestimmt, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

Die Befreiung betrifft unter anderem die Veröffentlichung des Jahresberichts 2025 und weitere reguläre Berichtspflichten. u-blox wurde vor kurzem vom Finanzinvestor Advent International übernommen und hat daraufhin die Dekotierung beantragt.

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Thalwil (awp)