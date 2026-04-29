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u-blox Aktie 3336167 / CH0033361673

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Delisting voraus 29.04.2026 21:11:36

u-blox-Aktie: Ausnahmeregelung bei Offenlegungspflichten verlängert

u-blox-Aktie: Ausnahmeregelung bei Offenlegungspflichten verlängert

u-blox bleibt bis mindestens 30. Juni von bestimmten Offenlegungspflichten an der SIX Swiss Exchange befreit.

u-blox
133.15 CHF -0.08%
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Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX (SER) hat einer entsprechenden Verlängerung der Ausnahme im Zusammenhang mit dem geplanten Delisting zugestimmt, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

Die Befreiung betrifft unter anderem die Veröffentlichung des Jahresberichts 2025 und weitere reguläre Berichtspflichten. u-blox wurde vor kurzem vom Finanzinvestor Advent International übernommen und hat daraufhin die Dekotierung beantragt.

awp-robot/ls

Thalwil (awp)

Weitere Links:

u-blox-Übernahme: Advent-Tochter Zenith setzt Vollzugsdatum noch in 2025 an - Aktie stabil

Bildquelle: U-Blox

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