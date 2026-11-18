Tyson Foods präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.22 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tyson Foods in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.59 Milliarden USD im Vergleich zu 13.86 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0.532 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 14.04 Milliarden USD gesehen hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1.28 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1.33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56.42 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 54.44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch