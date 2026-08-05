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05.08.2026 06:37:00
Tyson Foods präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tyson Foods lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0.52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.170 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tyson Foods in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13.87 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 13.88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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