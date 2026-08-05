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05.08.2026 06:37:00
Tyson Foods B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Tyson Foods B hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.52 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tyson Foods B 0.170 USD je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.12 Prozent auf 13.87 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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