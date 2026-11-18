Tyson Foods B hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0.22 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.130 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.59 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 13.86 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1.28 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1.33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 56.42 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 54.44 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch