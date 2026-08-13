Tyroon Tea veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tyroon Tea hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.40 INR gegenüber 0.240 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 57.82 Prozent auf 89.8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch