Tyra Bioscience, legte Quartalsergebnis vor

Tyra Bioscience, lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch